Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:00Заразились
на 06.07В России 687 862+6 611В мире 11 449 707+182 398

Роспотребнадзор заверил, что следит за распространением бубонной чумы в Монголии и Китае

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Работа по снижению рисков завоза и распространения чумы из-за новых случаев заболевания в Монголии ведется в постоянном режиме, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство напомнило, что что в западной части Монголии в аймаке Ховд зафиксированы два случая заболевания бубонной чумой среди людей. Кроме того, по состоянию на 5 июля в Китае в автономном районе Внутренняя Монголия в районе г. Баян-Нур зарегистрирован один случай заболевания. Территория находится на расстоянии 1 тыс. км от границы с РФ. Осенью 2019 года в этой местности было четыре случая чумы у местного населения.

Природные очаги чумы находятся не только в Китае и Монголии, но и в России.

"В Российской Федерации на приграничных территориях с Монголией и Китаем существуют природные очаги чумы, за которыми профильными учреждениями Роспотребнадзора осуществляется постоянное наблюдение. Все мероприятия в природных очагах чумы, проводятся в полном объеме, в соответствии с комплексными планами, включая эпизоотологический мониторинг, иммунизацию населения, дератизацию и дезинсекцию", - говорится в сообщении.

Россия прорабатывает вопрос об оказании дополнительной научно-практической помощи профильным учреждениям Монголии.

Ранее китайские СМИ сообщили об очередном случае заражения бубонной чумой на западе Монголии в аймаке Баян-Улгий - заразился 15-летний пациент, съевший мясо сурка. До этого сообщалось о двух случаях заражения на западе Монголии и об одном случае - в районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Случаи заражения бубонной чумой периодически фиксируются в Монголии и Китае. Так, в мае 2019 года Роспотребнадзор сообщал об усилении карантинного контроля на границе с Монголией из-за заражений в том же самом аймаке - Баян-Улгий. В ноябре 2019 года Роспотребнадзор выступал с предупреждением для россиян из-за заражения во Внутренней Монголии.

Роспотребнадзор Китай Монголия

Новости

В многоэтажке в Щелково произошел взрыв бытового газа

Авария на ТЭЦ в Норильске

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в Норильске в 148,2 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в Норильске в 148,2 млрд рублей

Лондон ввел персональные санкции в связи с "делом Магнитского"

Лондон ввел персональные санкции в связи с "делом Магнитского"

ФНБ в июне сократился на 22 млрд рублей

Главу Коми попросили не отдавать территорию нацпарка золотодобытчикам

Дело "Седьмой студии"

Серебренников решил не обжаловать приговор

Серебренников решил не обжаловать приговор

Зять Мишустина подал иск к Навальному о защите чести и достоинства

Зять Мишустина подал иск к Навальному о защите чести и достоинства

У ударившего учительницу ножом школьника нашли психическое расстройство

Россия собралась продавать танк "Армата" за границу

Россия собралась продавать танк "Армата" за границу

Издатель "Ведомостей" начал расследование для выявления тех, кто подрывает работу редакции

Издатель "Ведомостей" начал расследование для выявления тех, кто подрывает работу редакции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');