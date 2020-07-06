Роспотребнадзор заверил, что следит за распространением бубонной чумы в Монголии и Китае

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Работа по снижению рисков завоза и распространения чумы из-за новых случаев заболевания в Монголии ведется в постоянном режиме, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство напомнило, что что в западной части Монголии в аймаке Ховд зафиксированы два случая заболевания бубонной чумой среди людей. Кроме того, по состоянию на 5 июля в Китае в автономном районе Внутренняя Монголия в районе г. Баян-Нур зарегистрирован один случай заболевания. Территория находится на расстоянии 1 тыс. км от границы с РФ. Осенью 2019 года в этой местности было четыре случая чумы у местного населения.

Природные очаги чумы находятся не только в Китае и Монголии, но и в России.

"В Российской Федерации на приграничных территориях с Монголией и Китаем существуют природные очаги чумы, за которыми профильными учреждениями Роспотребнадзора осуществляется постоянное наблюдение. Все мероприятия в природных очагах чумы, проводятся в полном объеме, в соответствии с комплексными планами, включая эпизоотологический мониторинг, иммунизацию населения, дератизацию и дезинсекцию", - говорится в сообщении.

Россия прорабатывает вопрос об оказании дополнительной научно-практической помощи профильным учреждениям Монголии.

Ранее китайские СМИ сообщили об очередном случае заражения бубонной чумой на западе Монголии в аймаке Баян-Улгий - заразился 15-летний пациент, съевший мясо сурка. До этого сообщалось о двух случаях заражения на западе Монголии и об одном случае - в районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Случаи заражения бубонной чумой периодически фиксируются в Монголии и Китае. Так, в мае 2019 года Роспотребнадзор сообщал об усилении карантинного контроля на границе с Монголией из-за заражений в том же самом аймаке - Баян-Улгий. В ноябре 2019 года Роспотребнадзор выступал с предупреждением для россиян из-за заражения во Внутренней Монголии.