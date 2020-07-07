Собственника угольного "ТопПрома" обвинили в сокрытии почти 90 млн рублей налогов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР предъявили обвинение собственнику кузбасского угольного предприятия, который предположительно скрыл от налоговой инспекции более 89 млн рублей. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе СУ СКР по региону во вторник.

По данным следствия, 58-летнему собственнику угольного предприятия предъявлено обвинение по пункту "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере).

"Со следствием обвиняемый не сотрудничает, вину не признает, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал сотрудник пресс-службы.

По версии следствия, с января 2014 по декабрь 2016 года обвиняемый включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах, что позволило скрыть реальный доход от продажи угольной продукции. В результате в бюджет не поступило налогов на сумму более 89 млн рублей.

Следствием изъяты документы предприятия, проводится экономическая экспертиза для установления точной суммы скрытых налогов.

В свою очередь, информированный источник сообщил агентству, что обвиняемый – новокузнецкий бизнесмен Николай Королев, являющийся собственником АО "ТопПром".

Как сообщалось, в мае руководитель ООО "ЦОФ "Щедрухинская" (входит в АО "ТопПром") Евгений Гречуха стал подозреваемым по делу о фиктивной ликвидации ЗАО "ЦОФ "Щедрухинская", к которой в 2015 году был подан иск на 167,950 млн рублей за загрязнение сельхозземель Новокузнецкого района.

В апреле генеральный директора АО "ТопПром" Владимир Честнейшин был взят под стражу по обвинению по пункту "в" части 3 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). По версии следствия, он для увеличения прибыли предложил представителю польской фирмы за $5 тыс. продавать уголь по цене выше рыночной.

В состав АО "ТопПром" входят обогатительные фабрики "Щедрухинская" мощностью переработки 2,8 млн тонн угля в год, "Тайбинская" (порядка 1,8 млн тонн), "Коксовая" (около 2 млн тонн угля), ООО "Шахта "Юбилейная" (приобретена у Evraz в 2013 году), транспортное предприятие ООО ТрансАвто".