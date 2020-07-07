Хозяин пруда во Владимирской области застрелил подростка во время незаконной рыбалки

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено против владельца платного пруда за убийство 15-летнего подростка, сообщает СУ СКР по региону во вторник.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, накануне ночью юноша вместе с отцом прибыли на платный водоем в Собинском районе. Сын остался в кустах с велосипедами, а отец отправился снимать с водоема оставленную ранее ловушку для рыб.

В это время, зная о происходящих хищениях, владелец водоема, караулил нарушителей в кустах с охотничьим ружьем. Увидев, как происходит хищение рыбы, 38-летний мужчина выстрелил в воздух. Рыбак попытался скрыться. "Увидев вдалеке силуэт подростка, приняв его за похитителя рыбы, он (хозяин пруда - ИФ) в него выстрелил", - говорится в сообщении.

От полученных ранений юноша скончался в больнице.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.