В Северной Осетии умер мальчик, с чьего счета на лечение украли 500 тысяч рублей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Мальчик, страдавший от острого лимфобластного лейкоза, скончался в Северной Осетии. В июне мошенники похитили полмиллиона рублей со счета на его лечение.

"Весь мир объединился, чтобы помочь Али встретить здоровое будущее, за что спасибо вам большое, добрые люди! Но сегодня в два ночи нашего Тигрёнка - Али не стало", - сообщается в инстаграм-аккаунте, созданном для сбора средств на лечение мальчика.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Северной Осетии, мальчик сражался с болезнью в течение пяти лет. На его лечение требовалась сумма в 52 млн рублей. Родители в социальных сетях открыли сбор денег и обратились ко всем с просьбой о помощи.

1 июня 2020 года матери ребенка позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что является благотворителем, и сообщил, что готов перевести 4 млн рублей, однако для этого необходимо оплатить комиссию в размере 500 тыс. рублей. Вскоре после того как женщина перевела неизвестному 500 тыс. рублей, она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

В июне 2020 года полицейские Северной Осетии задержали в Оренбургской области преступников, похитивших 500 тыс. рублей со счета на лечение тяжелобольного ребенка. Организатор аферы, мужчина 1992 года рождения, на момент совершения преступления находился в местах лишения свободы, откуда звонил потерпевшим.

После задержания сотрудники правоохранительных органов выяснили причастность организатора похищения денег к другим подобным преступлениям, которые он совершал на территории других субъектов РФ.