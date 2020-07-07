Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:21Заразились
на 07.07В России 694 230+6 368В мире 11 620 096+170 389

Comic Con Russia и ИгроМир в этом году перенесены в онлайн

Comic Con Russia и ИгроМир в этом году перенесены в онлайн
Фото: Reuters

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и игровая выставка "ИгроМир" пройдут в этом году в онлайн-формате.

Как сообщили в организаторы, в следующем году оба мероприятия состоятся уже в традиционном формате: в московском выставочном центре "Крокус Экспо" с 7 по 10 октября.

По словам организаторов, "в условиях продолжающейся пандемии, хотя режим изоляции постепенно ослабевает по всему миру, мы считаем очень важным заботиться о здоровье наших посетителей, гостей и партнеров. Поэтому мы приняли, действительно, непростое для нас решение и перенесли конвент на 2021 год".

Ежегодно Comic Con Russia и "ИгроМир" собирают более 170 тыс. посетителей и 200 компаний-участников, в числе которых крупнейшие кинокомпании и игровые студии. В рамках фестиваля и выставки проходят премьеры и презентации фильмов, сериалов, компьютерных игр и комиксов.

В этом году фестиваль и выставка пройдут с 3 по 4 октября в группах Comic Con Russia и ИгроМир в Вконтакте, где будут представлены прямые эфиры из студии, в рамках которых будут представлены зрителям эксклюзивные материалы из новых фильмов и игр, новые комиксы. Также будут разыграны подарки и проведен первый интерактивный конкурс косплея.

Comic Con Russia

14
Comic Con Comic Con Russia Россия ИгроМир

Новости

"Аэрофлот" объяснил отказ взять собак на рейс из Шанхая "признаками контрабанды"

"Аэрофлот" объяснил отказ взять собак на рейс из Шанхая "признаками контрабанды"

Источник сообщил, что дело Сафронова расследует следователь по делу Цуркан

В "Роскосмосе" заявили, что Сафронов не имел доступа к гостайне

Верзилову предъявили обвинение по делу о неуведомлении о канадском паспорте

Мишустин анонсировал появление особого налогового режима для не попавших под упрощенку

Мишустин анонсировал появление особого налогового режима для не попавших под упрощенку

В Самарскую область прибыло уже 1,2 тыс. граждан Узбекистана, надеющихся на открытие границ

Прокуроры проверят, почему выпускника на ЕГЭ заставили снять слуховой аппарат

Верзилова собрались отправить под подписку о невыезде по делу о втором гражданстве

Верзилова собрались отправить под подписку о невыезде по делу о втором гражданстве
Rambler против Nginx

МВД подтвердило прекращение уголовного дела о правах на Nginx

В Кремле заявили, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью

В Кремле заявили, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');