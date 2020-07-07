Comic Con Russia и ИгроМир в этом году перенесены в онлайн

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и игровая выставка "ИгроМир" пройдут в этом году в онлайн-формате.

Как сообщили в организаторы, в следующем году оба мероприятия состоятся уже в традиционном формате: в московском выставочном центре "Крокус Экспо" с 7 по 10 октября.

По словам организаторов, "в условиях продолжающейся пандемии, хотя режим изоляции постепенно ослабевает по всему миру, мы считаем очень важным заботиться о здоровье наших посетителей, гостей и партнеров. Поэтому мы приняли, действительно, непростое для нас решение и перенесли конвент на 2021 год".

Ежегодно Comic Con Russia и "ИгроМир" собирают более 170 тыс. посетителей и 200 компаний-участников, в числе которых крупнейшие кинокомпании и игровые студии. В рамках фестиваля и выставки проходят премьеры и презентации фильмов, сериалов, компьютерных игр и комиксов.

В этом году фестиваль и выставка пройдут с 3 по 4 октября в группах Comic Con Russia и ИгроМир в Вконтакте, где будут представлены прямые эфиры из студии, в рамках которых будут представлены зрителям эксклюзивные материалы из новых фильмов и игр, новые комиксы. Также будут разыграны подарки и проведен первый интерактивный конкурс косплея.