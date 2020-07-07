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Адвокатов не пустили на допрос советника главы "Роскосмоса" Сафронова

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Адвокаты подозреваемого в госизмене в пользу спецслужб НАТО советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова пока не смогли пообщаться с ним, так как их не пустили на допрос.

"Никого из адвокатов не допустили на допрос. Ничего пока не могу сказать, мы не общались (с Сафроновым - ИФ)", - сказал "Интерфаксу" адвокат Сергей Малюкин.

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Он добавил, что сейчас защита едет в Лефортовский суд Москвы, где во вторник будет избираться мера пресечения советнику главы Роскосмоса.

По данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ". ФСБ возбудила дело по статье 275 УК РФ (госизмена).

В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" подтвердили задержание Сафронова по делу о госизмене и заявили, что госкорпорация оказывает всяческое содействие следственным органам. Там добавили, что задержание Сафронова не связано с его работой в "Роскосмосе".

Иван Сафронов

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