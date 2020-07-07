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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:20Заразились
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Эксперт заявил, что пандемия доказала приоритет общественного транспорта перед личным

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Пандемия и связанные с ней ограничения подчеркнули необходимость развития новых систем общественного транспорта в мегаполисах, заявил на онлайн-конференции "Ведомостей" во вторник глава архитектурного бюро Тимур Башкаев.

"Транспортная система будущего должна быть беспересадочной, разноскоростной, персональной и автоматизированной. К сожалению, пока шагов в ее создании нет", - отметил эксперт.

По его словам, пандемия проявила приоритет общественного транспорта над личным, а также показала необходимость создания новых современных транспортных систем, которые будут интегрированы в существующие.

"Рельсовый транспорт во многом исчерпал себя, он консервативен. Он должен дополнить системы будущего", - заявил Башкаев. По его словам, пандемия коронавируса позволила сделать два важных вывода.

"Первый - личный транспорт не заменит общественный, это миф. Так что общественный транспорт будет только развиваться. Второй - крупные города не опаснее, чем пригороды. Это показал опыт Москвы, которая быстрее отвечала на вызовы пандемии", - резюмировал эксперт.

Тимур Башкаев Коронавирус

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