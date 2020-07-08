Трое детей утонули в Алтайском крае

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае по факту гибели троих детей во время купания в реке Алей в праздник Ивана Купалы, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ по региону в среду.

"По данным следствия, в вечернее время 7 июля четверо несовершеннолетних детей, находящихся под опекой, пошли купаться на реку без присмотра взрослых. В какой-то момент две девочки и мальчик скрылись под водой. Тела двух детей обнаружены, а девочки до сих пор не найдено", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Детям было 8, 10 и 16 лет.