Более 2 тысяч гектаров леса горит в Бурятии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Почти 1 тыс. человек принимала участие в ликвидации 26 лесных пожаров в Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства в среду.

Проводились работы по тушению 26 лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составила 2 098 га.

Отмечается, что на утро среды продолжается тушение 12 лесных пожаров в шести районах республики, десять пожаров ликвидированы, еще четыре локализованы.

Кроме того, на территории Курумканского, Муйского и Северо-Байкальского находятся 11 термоточек, расположенных в труднодоступной горной местности. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Ведомство напоминает, что в республике продолжает действовать особый противопожарный режим.