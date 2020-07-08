Крым не будет возвращать коронавирусные ограничения

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Возвращения в Крыму к практике обсервации в связи с ситуацией по коронавирусу уже не будет, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"В теории - да, но на практике такого уже не будет. Курортный сезон начался, и все решения, связанные с откатом назад, я имею ввиду об открытии турбизнеса, повлекут еще большие последствия. На мой взгляд, надо уже научиться выживать с теми реалиями, которые есть. Коронавирус от нас никуда не уйдет, мы это все понимаем. Считаю, что возврата к прежним ограничениям уже не будет", - сказал Аксенов на онлайн пресс-конференции в среду.

Он подчеркнул, что за жизнь каждого гражданина в Крыму готовы бороться индивидуально. "У нас сегодня в резерве 956 коек, заполнено из них менее 10 процентов", - добавил глава республики.

По словам Аксенова, массовых вспышек коронавирусной инфекции среди туристов в Крыму не зафиксировано. "По туристам - минимальное количество, единичные случаи (выявления коронавируса - ИФ). Массовых случаев заражения коронавирусом среди туристов нет. К счастью, они были выявлены, локализованы и были купированы", - сказал Аксенов.

Всего в Крыму за период пандемии было выявлено 804 зараженных COVID-19, выздоровевших - более 570, 33 человека умерли.