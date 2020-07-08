Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:15Заразились
на 08.07В России 700 792+6 562В мире 11 829 602+209 506

В Петербурге депутаты запретили продавать алкоголь в заведениях с залами меньше 50 кв.м

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий продажу алкоголя в предприятиях общепита с залом площадью менее 50 квадратных метров.

Как отметил в разговоре с "Интерфаксом" автор инициативы депутат Денис Четырбок, попадающим под новый закон заведениям придется переформатироваться.

"Мы не говорим о закрытии этих заведений: им достаточно будет отказаться от продажи алкоголя. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года: если они не переформатируются, у них будет отозвана лицензия. А новые подобные заведения просто не смогут открыться в соответствии с законом", - подчеркнул Четырбок.

При этом депутат подчеркнул, что готов к диалогу с владельцами заведений, ждет "конкретных и конструктивных предложений".

В пресс-службе парламентария уточнили, что обращались в городской комитет по промышленной политике с просьбой оценить число заведений, попадающих под запрет, однако не получили такой информации. Список из сотни заведений, распространяемый в интернете, собеседник "Интерфакса" назвал неофициальным.

Таким образом, депутаты ужесточили действовавший в Петербурге закон, позволявший торговать алкоголем заведениям с залом не менее 20 кв.м.

Ранее в мессенджерах и соцсетях получил распространение список из сотни петербургских заведений, попадающих под новый закон. Среди них как не специализирующиеся исключительно на алкоголе заведения с пиццей, чебуреками, вафлями и шавермой, так и известные городские бары, в том числе легендарная рюмочная "Маяк".

Владелец одного из городских баров Александр Зарайский создал интернет-петицию с требованием не допустить вступления закона в силу. На момент публикации петицию подписали почти 10 тыс. человек.

Закон пока не подписан губернатором.

Петербург

Новости

Гендиректор "Газпром трансгаз Нижний Новгород" арестован по делу о взятке

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

В ГИБДД допустили увеличение порога скорости на некоторых участках дорог до 130 км/ч

В ГИБДД допустили увеличение порога скорости на некоторых участках дорог до 130 км/ч

Госдума до конца июля примет закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

В АТОР спрогнозировали открытие зарубежных туристических направлений не ранее конца сентября

В АТОР спрогнозировали открытие зарубежных туристических направлений не ранее конца сентября

Избивавший матерей из-за ненависти к женщинам житель Татарстана стал фигурантом уголовного дела

Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Коллеги Сафронова запустили общественную кампанию в его поддержку

Коллеги Сафронова запустили общественную кампанию в его поддержку

Приговор историку Дмитриеву будет оглашен 22 июля

СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции

Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Защита обжаловала арест советника главы "Роскосмоса" Сафронова

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');