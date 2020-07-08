В Петербурге депутаты запретили продавать алкоголь в заведениях с залами меньше 50 кв.м

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий продажу алкоголя в предприятиях общепита с залом площадью менее 50 квадратных метров.

Как отметил в разговоре с "Интерфаксом" автор инициативы депутат Денис Четырбок, попадающим под новый закон заведениям придется переформатироваться.

"Мы не говорим о закрытии этих заведений: им достаточно будет отказаться от продажи алкоголя. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года: если они не переформатируются, у них будет отозвана лицензия. А новые подобные заведения просто не смогут открыться в соответствии с законом", - подчеркнул Четырбок.

При этом депутат подчеркнул, что готов к диалогу с владельцами заведений, ждет "конкретных и конструктивных предложений".

В пресс-службе парламентария уточнили, что обращались в городской комитет по промышленной политике с просьбой оценить число заведений, попадающих под запрет, однако не получили такой информации. Список из сотни заведений, распространяемый в интернете, собеседник "Интерфакса" назвал неофициальным.

Таким образом, депутаты ужесточили действовавший в Петербурге закон, позволявший торговать алкоголем заведениям с залом не менее 20 кв.м.

Ранее в мессенджерах и соцсетях получил распространение список из сотни петербургских заведений, попадающих под новый закон. Среди них как не специализирующиеся исключительно на алкоголе заведения с пиццей, чебуреками, вафлями и шавермой, так и известные городские бары, в том числе легендарная рюмочная "Маяк".

Владелец одного из городских баров Александр Зарайский создал интернет-петицию с требованием не допустить вступления закона в силу. На момент публикации петицию подписали почти 10 тыс. человек.

Закон пока не подписан губернатором.