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Правозащитники попросили СПЧ помочь арестованной женщине, прикованной к кровати

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека обратилось в Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) с просьбой помочь находящейся в московском СИЗО Оксане Наумовой, которая фактически прикована к кровати.

"Я отправил обращение в СПЧ на имя Валерия Фадеева и Евы Меркачевой, в котором прошу их содействия в изменении арестованной Оксане Наумовой меры пресечения, а также прошу оказать иную помощь в рамках их полномочий", - сказал "Интерфаксу" вице-президент организации Иван Мельников.

В адрес правозащитника обратился супруг обвиняемой в мошенничестве женщины, которая больше двух лет содержится в СИЗО-6 Москвы. По его словам, в результате недолжного оказания необходимой медицинской помощи женщина практически не может сама передвигаться и прикована к постели в камере. Здоровье арестованной начало ухудшаться с конца 2019 года, а в марте этого года ее принесли в суд для очередного продления срока содержания под стражей уже на носилках.

По словам Мельникова, Наумовой поставлено около десяти диагнозов, в том числе межпозвоночная грыжа и дорсопатия.

"Содержание ее под стражей продлевается без учета ухудшения состояния здоровья, предоставления места для домашнего ареста в Москве. Также ей не назначается медкомиссия для проверки ее возможности содержания под стражей, которое может представлять угрозу для ее жизни и здоровья", - сказал Мельников.

Наумова обвиняется по статье 159 УК РФ (мошенничество). Вину она не признает, указывая на то, что "являлась заявителем по делу, а из нее сделали соучастника".

СПЧ Оксана Наумова

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