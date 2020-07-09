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Закон о разрешении иностранцам провозить в РФ охотничье оружие прошел I чтение в Думе

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, определяющий, что иностранные граждане могут ввозить в РФ оружие для охоты только с разрешения Росгвардии.

Законопроект (№913227-7) о внесении изменений в статьи 14 и 17 Федерального закона "Об оружии" был подготовлен группой депутатов от разных фракций, включая главу комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Разработчики указали, что документ разработан в целях приведения в соответствие с международными соглашениями и уточнения порядка перемещения охотничьего оружия через границу.

Законопроект предусматривает, что разрешение на ввоз в РФ охотничьего оружия иностранцами должно выдаваться Росгвардией или ее территориальными органами на определенный срок по заявлениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих охотничье хозяйство на основании предоставления договора с иностранным гражданином; с предоставлением копии его паспорта, а также учредительных документов заявителя.

Кроме того, должен быть предоставлен список номерного учета оружия и патронов, ввозимых в РФ.

Помимо этого, законопроект оговаривает обязанность для иностранного гражданина обязательного вывоза охотничьего оружия по окончании срока действия разрешения.

Госдума

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