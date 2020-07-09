Пилотажная группа "Русские Витязи" завершила перевооружение на новые типы самолетов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Четыре новейших многоцелевых истребителя Су-35С поступили на вооружение авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи", сообщило в четверг Минобороны.

"Экипажи пилотажной группы завершили перебазирование с завода-изготовителя в г.Комсомольск-на-Амуре в пункт дислокации в подмосковной Кубинке, выполнив промежуточную посадку в Новосибирске", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Накануне, согласно сообщению, специалисты Центра показа авиационной техники завершили комплексную проверку и прием самолетов на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре. Они проверили качество сборки авиационной техники и работу всех систем, механизмов и агрегатов на земле. В завершении приемки летный состав пилотажной группы провел контрольный облет авиационной техники, проверив работу техники в воздухе.

"В настоящий момент авиационная группа высшего пилотажа полностью укомплектована современными образцами авиационной техники", - подчеркивает военное ведомство.

Впервые самолеты Су-35С вошли в состав пилотажной группы "Русские Витязи" в ноябре 2019 г.

Помимо этого, в 2016 году на вооружении авиагруппы поступили истребители Су-30СМ.

Су-35 - сверхманёвренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Он разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Самолет создан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.

Су-35 оснащен бортовой радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

Авиагруппа "Русские Витязи" является "визитной карточкой" ВКС России - базирующаяся в подмосковной Кубинке пилотажная команда регулярно принимает участие в различных авиашоу и других мероприятиях как в России, так и за рубежом. "Русские Витязи" выполняют одиночный и групповой высший пилотаж в составе четырех, шести и девяти тяжелых истребителей семейства "Сухого". От строевых самолетов ВКС РФ их машины отличаются только окраской в цветах российского флага.