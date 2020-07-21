В России разработают унифицированный двигатель для трех типов истребителей "Су"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Ведется работа по созданию единого двигателя для истребителей Су-27,Су-30 и Су-35, сообщил управляющий директор "ОДК-УМПО" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, Ростех) Евгений Семивеличенко

"Есть такой заказ со стороны министерства обороны, эту работу ведем", - сообщил журналистам управляющий директор предприятия.

"Мы сегодня рассматриваем возможность создания универсального двигателя с применением узлов предыдущих двигателей", - заявил Семивеличенко

По его словам, двигатель сможет устанавливаться на истребители Су-27, Су-35, Су-30

Управляющий директор заявил, что такая работа по унификации позволит сократить издержки Минобороны РФ.

В июле прошлого года источник "Интерфакса" в авиапроме сообщил, что в России разрабатывают новую модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ.

"ОКБ Сухого приступило к опытно-конструкторским работам (ОКР) по созданию модернизированного истребителя под шифром Су-30СМД. Эта модификация получит самый современный двигатель АЛ-41Ф-1С (изделие 117С), который сейчас устанавливается на серийные самолёты Су-35", - сказал собеседник агентства.

Высокоманевренный многоцелевой истребитель Су-30СМ разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиационном заводе - филиале корпорации "Иркут" (обе компании входят в ОАК).

Двухместный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Он способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Авиационный двигатель АЛ-41Ф-1С (изделие 117С) разработан ОКБ Люльки (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК). Он представляет собой двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель модульной конструкции с управляемым вектором тяги и цифровым комплексным регулятором. Двигатель устанавливается на самолетах типа Су-35.

Разработанный в ОКБ Сухого истребитель четвертого поколения Су-27 впервые взлетел 20 мая 1977 года, а первый серийный истребитель поднялся в небо в июне 1982 года. Этот истребитель положил начало целому семейству самолетов - Су-27СМ, Су-27СК, Су-27СКМ, Су-30МК, Су-30МК2, Су-33 и др. Созданные на базе Су-27 модификации различного назначения в настоящее время находятся на вооружении ВКС России и более 30 стран.