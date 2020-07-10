Пользователи пожаловались на сбой в работе "Мегафона" и Yota

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пользователи жалуются на масштабный сбой в работе сети операторов ПАО "Мегафон" и Yota (работает на сети "Мегафона" по модели виртуального оператора связи), следует из сообщений в соцсетях и данных сервиса Downdetector.

В пресс-службе "Мегафона" подтвердили проблемы с доступом к услугам связи, добавив, что компания разбирается с проблемой.

Согласно данным Downdetector, жалобы на проблемы со связью начали поступать около 9 утра пятницы. Больше всего жалоб касаются проблем с работой мобильного интернета и мобильной связи. Наибольшее количество сообщений поступает из Москвы и Петербурга, также проблемы наблюдаются в Вологде, Иваново, Пскове, Смоленске, Калининграде и ряде других городов западной части России.

Что касается Yota, то наибольшие проблемы испытывают жители Ярославля, Твери, Москвы, Смоленска, Санкт-Петербурга, Калининграда и ряда других городов.