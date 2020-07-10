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"Мегафон" сообщил об устранении сбоя в работе услуг связи

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" сообщило об устранении сбоя, в результате которого пользователи из некоторых городов России столкнулись с отсутствием мобильного интернета и мобильной связи.

В пресс-службе оператора "Интерфаксу" сообщили, что у ряда абонентов в северо-западном регионе наблюдались кратковременные сложности с голосовой связью и передачей данных. Проблема была устранена, сервисы компании восстановлены, заверили в "Мегафоне".

Пользователи начали жаловаться на сбой в работе сети "Мегафона" и Yota (работает на сети "Мегафона" по модели виртуального оператора связи) примерно с 9 утра пятницы. По данным сервиса Downdetector, наибольшее количество сообщений поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, проблемы наблюдаются в Вологде, Иваново, Пскове, Смоленске, Калининграде и ряде других городов западной части России.

Что касается Yota, то наибольшие проблемы испытывают жители Ярославля, Твери, Москвы, Смоленска, Санкт-Петербурга, Калининграда и ряда других городов.

Пресс-служба Yota сообщила, что компания работает над проблемами, вследствие которых абоненты в северо-западном регионе могут испытывать трудности с подключением к сети.

Самый крупный в истории "Мегафона" сбой на сети оператора произошел 19 мая 2017 года. Абонентам "Мегафона" и Yota были недоступны голосовая связь, а также доступ в интернет из-за технических проблем с сетью.

Yota Мегафон

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