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На бывшей даче Сталина в Сочи вырубили краснокнижные растения ради элитного жилья

На бывшей даче Сталина в Сочи вырубили краснокнижные растения ради элитного жилья
Здание Сочинского отделения Русского географического общества
Фото: Yufereff/wikipedia

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Уникальные растения, занесенные в Красную книгу России и Краснодарского края, уничтожены на территории объекта культурного наследия - бывшей государственной дачи Сталина, сообщила "Интерфаксу" ученый секретарь Сочинского отделения Русского географического общества (РГО) Юлия Набережная в пятницу.

Она напомнила, что сочинское отделение РГО работает в здании, которое ранее принадлежало начальнику охраны Иосифа Сталина - генералу Николаю Власику. Усадьба расположена в поясе смешанных широколиственных субтропических лесов колхидского типа. Это единственные в России участки маквиса (заросли вечнозелёных и кустарников или карликовых деревьев) с ложнодроком монпелийским (локально встречающийся кустарник), занесенными в Красные книги России и Краснодарского края. На этой территории насчитывается около 150 видов сосудистых растений, 19 видов из которых занесены в Красные книги различных рангов, в том числе 15 - в Красные книги РФ и Краснодарского края. Среди аборигенов - 13 эндемиков и 20 реликтов, добавила ученый.

Она констатировала, что ранее большая часть этой исторической усадьбы, а именно участок в 1,8 тыс. кв. м был передан экс-главой муниципального района в собственность гражданина для строительства жилого дома.

По словам Набережной, прокуратура Сочи добилась отмены постановления о предоставлении участка из-за его незаконности, однако зарегистрированное право так и не было аннулировано, а участок перепродали организации ООО "Корпорация "Сочи".

"Сегодня на участке начались строительные работы", - отметила ученый секретарь.

Она добавила, что Сочинское отделение РГО сообщило о факте вырубки зеленых насаждений в полицию курорта, написало заявления в прокуратуру и министерство природных ресурсов Краснодарского края.

"У нас есть информация, что на месте вырубки зеленых насаждений планируется возвести элитные апартаменты", - заметила Набережная.

Что говорят чиновники и строители

Сочинский девелопер и по совместительству советник главы города-курорта по градостроительной политике Павел Невзоров сообщил агентству, что известный ему собственник участка нанял рабочих для расчистки территории под застройку одноэтажного дома.

"Мне стало известно, что много лет назад у РГО украли землю мошенническим образом. Тревогу никто не бил, несколько раз ее перепродали и на кадастр не поставили. Как советник главы Сочи я готов помочь РГО вернуть их участок обратно. Это несложно сделать", - заверил Невзоров.

В департаменте архитектуры администрации Сочи агентству заявили, что разрешение на строительство на указанном земельном участке не выдавалось. Уведомление о строительстве на нем индивидуального жилого дома также не поступало.

"Большая часть данного земельного участка расположена в первой зоне горно-санитарной охраны. Весь участок расположен в защитной зоне памятника "Здание главного управления охраны правительственных дач, архитектор М.И.Мержанов", - отметили в администрации курорта.

Сочи РГО

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