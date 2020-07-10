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Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте губернатора Фургала

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о том, чтобы заседание по избранию меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу проходило в закрытом режиме. Такое решение огласил судья Артур Карпов.

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О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Ему предъявлено обвинение.

Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники, утверждает следствие, дали показания на Фургала как организатора преступлений.

Кроме того, подчеркнули в СКР, Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.

Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года.

Хроника 09 – 10 июля 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал

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