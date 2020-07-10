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Источник заявил, что Фургалу грозят обвинения по "предпринимательским статьям" УК

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, арестованному по обвинению в организации убийств и покушении на убийство, могут вменить новые обвинения, в частности, в сфере экономической преступности, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Следствие уже располагает определенными материалами, и они, возможно, вскоре будут реализованы. Не исключено, что ему будут предъявлены обвинения так называемым предпринимательским статьям", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что хабаровский губернатор до госслужбы длительное время занимался бизнесом. "Фургал зарабатывал торговлей лесоматериалом и металлоломом, а эта сфера достаточно криминализирована и известна высокой маржинальностью", - подчеркнул источник.

Арест Фургала

Ранее в пятницу Басманный суд Москвы отправил в СИЗО губернатора Хабаровского края Фургала до 9 сентября 2020 года. Суд рассматривал ходатайство следствия об аресте чиновника в закрытом режиме, поскольку СК заявил, что нескольким участникам процесса поступали угрозы и они находятся под государственной защитой.

На открытой части процесса, где присутствовала пресса, Фургал рассказал, что содержит двоих сыновей, которым 29 и 19 лет. Младший учится в МГУ, а старший - в Хабаровском филиале РАНХиГС.

Как сообщил журналистам защитник губернатора Борис Кожемякин, в ходе судебного заседания Фургал отверг все обвинения и заявил о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям. Защита и Фургал просили суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В чем обвиняют хабаровского губернатора

Чиновник был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. По данным СКР, он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.

СКР предъявил Фургалу обвинение в совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).

Как сообщили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники, утверждает следствие, дали показания на Фургала как организатора преступлений.

Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года.

Хроника 09 – 10 июля 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал Хабаровский край

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