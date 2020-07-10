Глава района на Кубани оштрафован за строительство тещиного дома в защитной исторической зоне

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - На Кубани суд оштрафовал бывшего главу Ленинградского района Владимира Гукалова за выдачу теще незаконного разрешения построить дом в границах защитной зоны объектов культурного наследия. Штраф составил 300 000 рублей, сообщили в краевой прокуратуре.

Бывший чиновник также дисквалифицирован на год. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий.

Гукалов в марте 2017 года выдал теще разрешение построить жилой дом в станице Ленинградская рядом с памятниками истории и культуры - зданием банка 1908 года постройки и казачьей школы для мальчиков 1907 года, уточнили в региональном управлении СКР. Для выдачи разрешения требовалась обязательная санкция регионального органа охраны культурного наследия.

В результате на участке был построен капитальный дом в непосредственной близости от исторического памятника.

Уголовное дело в отношении Гукалова возбудили по материалам ФСБ.