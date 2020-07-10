Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:37Заразились
на 10.07В России 713 936+6 635В мире 12 268 518+227 038

Прямые инвестиции нерезидентов в российские компании снизились в 3,7 раза

Зато выросли инвестиции из России в зарубежные компании

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2020 года прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор российской экономикисоставили $4,2 млрд, что в 3,7 раза меньше, чем в январе-июне 2019 года ($15,4 млрд), следует из данных оценки платежного баланса страны, опубликованных Банком России.

Во втором квартале рост прямых инвестиций оценивается в $6,0 млрд против снижения в первом квартале на $1,7 млрд.

Нерезиденты в первом полугодии 2020 года сократили портфельные инвестиции в активы небанковского сектора РФ на $4,0 млрд (такое же снижение -на $0,4 млрд - было в первом полугодии 2019 года). После снижения в первом квартале на $1,9 млрд во втором квартале инвестиции снизились на $2,2 млрд.

В то же время прямые инвестиции из России в зарубежные компании в первом полугодии 2020 года увеличились на $6,4 млрд против роста в первой половине 2019 года на $13,4 млрд, а портфельные инвестиции увеличились на $6,0 млрд против увеличения на $0,2 млрд годом ранее.

Банк России

Новости

Голикова назвала условие для въезда в Россию иностранцев

Переговоры о возобновлении международного авиасообщения в РФ начнутся 15 июля

Переговоры о возобновлении международного авиасообщения в РФ начнутся 15 июля

Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

Организаторы "Бессмертного полка" задумались о переносе шествия на осень

Организаторы "Бессмертного полка" задумались о переносе шествия на осень

Пробы воды и почвы из Норильска доставили на независимую экспертизу

Пандемия коронавируса

В Госдуме оценили готовность здравоохранения РФ к возможной второй волне COVID-19

В пермском центре госуслуг появилась сотрудница-андроид

В Ингушетии задержан депутат республиканского парламента Белхороев

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Губернатор Сергей Фургал арестован

Губернатор Сергей Фургал арестован

На бывшей даче Сталина в Сочи вырубили краснокнижные растения ради элитного жилья

На бывшей даче Сталина в Сочи вырубили краснокнижные растения ради элитного жилья
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');