Прямые инвестиции нерезидентов в российские компании снизились в 3,7 раза

Зато выросли инвестиции из России в зарубежные компании

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2020 года прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор российской экономикисоставили $4,2 млрд, что в 3,7 раза меньше, чем в январе-июне 2019 года ($15,4 млрд), следует из данных оценки платежного баланса страны, опубликованных Банком России.

Во втором квартале рост прямых инвестиций оценивается в $6,0 млрд против снижения в первом квартале на $1,7 млрд.

Нерезиденты в первом полугодии 2020 года сократили портфельные инвестиции в активы небанковского сектора РФ на $4,0 млрд (такое же снижение -на $0,4 млрд - было в первом полугодии 2019 года). После снижения в первом квартале на $1,9 млрд во втором квартале инвестиции снизились на $2,2 млрд.

В то же время прямые инвестиции из России в зарубежные компании в первом полугодии 2020 года увеличились на $6,4 млрд против роста в первой половине 2019 года на $13,4 млрд, а портфельные инвестиции увеличились на $6,0 млрд против увеличения на $0,2 млрд годом ранее.