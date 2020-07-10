МИД заявил, что работа ОЗХО может быть остановлена из-за действий стран Запада

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила об угроза полного паралича деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) из-за позиции стран Запада во главе с США, стремящихся навязать Организации свою позицию по расследованию инцидентов в Сирии.

"Этот ущербный и злонамеренный подход вызывает возмущение. Россия совместно с целым рядом других ответственных членов международного сообщества выступила в Гааге с заявлением, предостерегающим от дальнейшей политизации деятельности ОЗХО. Организация не должна оставаться в заложниках у государств, навязывающих ей свою узкокорыстную повестку дня. Если их действиям не положить конец, ОЗХО может оказаться полностью парализованной", - говорится в комментарии представителя МИД РФ.

7-9 июля в Гааге состоялась очередная сессия Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В связи с карантинными мерами в ней не смогли принять участие эксперты стран-членов Организации из столиц.

"Западные страны на мероприятии активно продвигали вопрос об одобрении политизированного и далёкого от действительности первого доклада навязанной ими же ОЗХО "атрибутивной" Группы по расследованию и идентификации (ГРИ) по событиям в г. Аль-Латамна 24, 25 и 30 марта 2017 года. В подготовленном ГРИ документе сделан вывод о якобы применении в этом населённом пункте ВВС Сирии токсичных химикатов против мирного населения", - отмечается в комментариии.

"Мы с опорой на доказательную базу неоднократно информировали ОЗХО, что доклад получился предвзятым, политически ангажированным, фактологически недостоверным, крайне слабым с профессиональной точки зрения, технически неубедительным. Даже формулировка основного вывода ГРИ – "есть разумные основания полагать" – свидетельствует о том, что авторы не смогли прийти к однозначному заключению. При этом проводники антисирийских настроений даже не пытались скрыть подоплёку скроенного по западным лекалам материала, на основе которого был подготовлен проект неприемлемого решения в связи с, дескать, "несоблюдением" Сирией Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)", - говорится в комментарии.

"Российская Федерация и целый ряд других государств-участников КЗХО твёрдо убеждены, что создание по инициативе группы "заинтересованных" стран во главе с США нелегитимного по своему характеру "атрибутивного механизма" в виде ГРИ, в составе которой доминируют представители стран Запада, противоречит положениям Конвенции. Деятельность этой квазипрокурорской структуры попирает исключительные прерогативы Совета Безопасности ООН. Цель данного геополитического "проекта" ясна - путём политических манипуляций и инсинуаций подорвать позиции правительства Б.Асада", - отмечается в комментарии.