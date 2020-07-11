Экс-директор интерната в Кузбассе получила 5 лет колонии за хищение денег у инвалидов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Суд в Кемеровской области признал виновными в мошенничестве с деньгами инвалидов более чем на 10 млн рублей экс-директора психоневрологического интерната и ее сообщников, сообщила "Интерфаксу" в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Тисульский районный суд Кемеровской области вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего директора психоневрологического интерната и ее сообщников. Они обвинялись в совершении кражи и мошенничества", - сказала она.

Волк пояснила, что директор интерната являлась организатором хищений пенсий у особой категории граждан, находящихся под опекой государства и требующих постоянного ухода.

При этом ее сообщники, по словам представителя МВД, выступали в качестве желающих оформить попечительство над инвалидами или взять пациентов интерната к себе домой.

"Они вывозили потерпевших и обманным путем получали доступ к их счетам, похищали с них денежные средства, а затем возвращали пациентов в учреждение", - сообщила Волк, отметив, что подельники целенаправленно выбирали граждан с крупными суммами денег на пенсионном счету.

Как рассказала официальный представитель ведомства, в ходе следствия установлена причастность фигурантов дела к совершению девяти преступлений. Общая сумма причиненного ущерба составила более десяти миллионов рублей, отметила она.

В дальнейшем Тисульский районный суд Кемеровской области признал фигурантов виновными.

По словам Волк, бывший директор интерната приговорена к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также она лишена права заниматься педагогической деятельностью сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу, сообщила она.

Представитель МВД отметила, что сообщникам женщины назначено условное наказание. Вместе с тем осужденные обязаны возместить потерпевшим причиненный ущерб, добавила Волк.