В Тульской области сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне станции Щекино-Лазарево в Тульской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение об инциденте поступило в 15:05 в воскресенье.
В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что с рельсов сошли вагоны с окатышами, никто не пострадал.
Сход грузовых вагонов стал причиной задержки движения поезда "Москва-Белгород".
На место происшествия следуют аварийно-восстановительные поезда РЖД.
Выяснением обстоятельств инцидента занялись следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.