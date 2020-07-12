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В Тульской области сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне станции Щекино-Лазарево в Тульской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение об инциденте поступило в 15:05 в воскресенье.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что с рельсов сошли вагоны с окатышами, никто не пострадал.

Сход грузовых вагонов стал причиной задержки движения поезда "Москва-Белгород".

На место происшествия следуют аварийно-восстановительные поезда РЖД.

Выяснением обстоятельств инцидента занялись следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Тульская область МЧС

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