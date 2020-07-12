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Четыре поезда задерживаются из-за схода грузовых вагонов в Тульской области

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Движение поездов на месте схода вагонов грузового состава в Тульской области организовано по альтернативным маршрутам, сообщает служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги.

Поезда двигаются по следующему маршруту: Орел - Брянск - Сухиничи - Тула - Москва и обратно.

Задерживаются пассажирские поезда №741 и 719 Москва - Белгород, №120 Белгород - Санкт-Петербург, №742 Белгород - Москва".

Как сообщалось ранее, грузовые вагоны с окатышем сошли на двухпутном перегоне Лазарево - Щекино днем в воскресенье. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным службы корпоративных коммуникаций МЖД, с рельсов сошли 22 вагона грузового состава, ранее сообщалось о 15.

Тульская область

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