Что произошло за день: воскресенье, 12 июля

Новые митинги в Хабаровске и новые проблемы с экологией на объекте "Норникеля"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Разлив авиатоплива произошел на Таймыре на трубопроводе "Норильсктрансгаза". В "Норникеле", в группу компаний которого входит "Норильсктрансгаз", сообщили, что из разгерметизированного трубопровода разлилось около 44,5 тонны авиационного топлива. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ". Компания проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом, она также направила информацию в МЧС.

- В России за сутки выявлено 6 615 новых заболевших коронавирусом. В стране уже 727 162 случаев заражения. Дмитрию Пескову люди, которые отрицают существование и опасность коронавируса, кажутся "как минимум невеждами, в худшем случае - безумцами".

- В Хабаровске вновь прошли акции в поддержку Сергея Фургала. Митингующие в полдень собрались на площади Ленина и прошли по проезжей части центральных улиц. Вечером несогласованное шествие продолжилось. Полиция задержала нескольких участников.

- Вооруженное столкновение произошло на границе Армении и Азербайджана. Стороны винят друг друга. В Баку заявляют, что погибли двое азербайджанских военнослужащих. В Ереване о потерях не сообщают.

- Москвичам пообещали резкое и сильное похолодание. Как сообщили в Гидрометцентре, к среде-четвергу в столицу придет очень холодная и дождливая северная погода, больше характерная для осени.