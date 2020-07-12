Входящая в "Норникель" компания подтвердила разлив авиатоплива на Таймыре
По ее данным, при разгерметизации трубопровода вылилось до 20 тонн керосина
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель") подтвердило факт разгерметизации трубопровода на Таймыре при перекачке авиационного топлива.
"По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив до 20 тонн топлива. На место были своевременно направлены аварийные службы, угрозы жизни и здоровью людей на территории нет", - сообщает пресс-служба компании.
Работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива.
Компания проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом, направила информацию в МЧС.
Ранее источник "Интерфакса" сообщал о разливе восьми тонн керосина при разгерметизации трубопровода на Таймыре. По его данным, загрязнения реки Большая Хета удалось избежать.
29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов.
По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.
По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ.
Розлив топлива был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня. 16 июня активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте ЧС была завершена, продолжаются работы по очистке малых водоемов.
Росприроднадзор оценил вред, причиненный водным объектам и почвам вследствие загрязнения, в сумму около 148 млрд рублей, из них водоемам - более 147 млрд рублей.
"Норникель" в свою очередь заявил, что оспорит размер вреда, полагая, что ведомство ошибочно использовало максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты.