Входящая в "Норникель" компания подтвердила разлив авиатоплива на Таймыре

По ее данным, при разгерметизации трубопровода вылилось до 20 тонн керосина

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель") подтвердило факт разгерметизации трубопровода на Таймыре при перекачке авиационного топлива.

"По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив до 20 тонн топлива. На место были своевременно направлены аварийные службы, угрозы жизни и здоровью людей на территории нет", - сообщает пресс-служба компании.

Работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива.

Компания проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом, направила информацию в МЧС.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал о разливе восьми тонн керосина при разгерметизации трубопровода на Таймыре. По его данным, загрязнения реки Большая Хета удалось избежать.