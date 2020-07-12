Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:00Заразились
на 12.07В России 727 162+6 615В мире 12 717 908+219 441

Входящая в "Норникель" компания подтвердила разлив авиатоплива на Таймыре

По ее данным, при разгерметизации трубопровода вылилось до 20 тонн керосина

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель") подтвердило факт разгерметизации трубопровода на Таймыре при перекачке авиационного топлива.

"По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив до 20 тонн топлива. На место были своевременно направлены аварийные службы, угрозы жизни и здоровью людей на территории нет", - сообщает пресс-служба компании.

Работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива.

Компания проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом, направила информацию в МЧС.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал о разливе восьми тонн керосина при разгерметизации трубопровода на Таймыре. По его данным, загрязнения реки Большая Хета удалось избежать.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов.

По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ.

Розлив топлива был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня. 16 июня активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте ЧС была завершена, продолжаются работы по очистке малых водоемов.

Росприроднадзор оценил вред, причиненный водным объектам и почвам вследствие загрязнения, в сумму около 148 млрд рублей, из них водоемам - более 147 млрд рублей.

"Норникель" в свою очередь заявил, что оспорит размер вреда, полагая, что ведомство ошибочно использовало максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты.

Разлив топлива в Норильске

10
Таймыр Красноярский край Норильсктрансгаз Норникель

Новости по теме

Новости

Около восьми тонн авиакеросина вылилось из-за разгерметизации трубы на Таймыре

В России за сутки выявлено 6 615 новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 6 615 новых заболевших коронавирусом

В Роспотребнадзоре заявили, что COVID-19 не передается во время купания

В Хабаровске продолжилась акция в поддержку арестованного губернатора

В Хабаровске продолжилась акция в поддержку арестованного губернатора
ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат семьи погибшего в ДТП с участием Ефремова отверг данные о 40-миллионном иске

Что произошло за день: суббота, 11 июля

Два человека пострадали во время шторма в Петербурге

Россиян освободили от расходов на электросчетчики

Россиян освободили от расходов на электросчетчики

Кудрин посчитал причиной экономического торможения в РФ недостаточность реформ

В РПЦ призвали запретить суррогатное материнство

В РПЦ призвали запретить суррогатное материнство
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');