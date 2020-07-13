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Прокуратура назвала вероятную причину крушения Ан-2 в Нижегородской области

Прокуратура назвала вероятную причину крушения Ан-2 в Нижегородской области
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Упавший ранним утром в понедельник в Нижегородской области самолет Ан-2 выполнял полевые работы и столкнулся с линией электропередач, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, воздушное судно использовалось для обработки сельхозугодий. В результате падения воздушного судна после столкновения с линией электропередач один человек погиб, другой с ожогами доставлен в медучреждение", - сообщает ведомство.

По данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.

Самолет принадлежит ООО "Зевс-Авиа".

Как сообщалось, в 04:10 по московскому времени в понедельник в населенном пункте Кистенево Нижегородской области упал и загорелся самолет Ан-2. На борту было два человека. Погиб мужчина 1971 г. р. Второй пострадавший, мужчина 1965 г. р., был госпитализирован в ЦРБ.

Нижегородская область

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