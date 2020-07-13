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Только 1% наказанных за нарушение самоизоляции в Петербурге оспорили решения суда

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - За три месяца обжаловано лишь 23 наказания за нарушение самоизоляции из почти 1,9 тыс. назначенных, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов города.

Всего с апреля до настоящего времени в суды города поступило 559 материалов по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства), по ним вынесено решение о назначении наказания в 176 случаях, то есть по каждому третьему протоколу, следует из предоставленной статистики. Вместе с тем по 99 материалам вынесено решение о прекращении производства.

По данным пресс-службы, 22 человека обжаловали решения суда первой инстанции, в 15 случаях дела направлены на пересмотр. Как сообщалось, ряд производств были прекращены за отсутствием состава правонарушения.

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Также с апреля петербургские суды зарегистрировали 2 495 материалов по статье 20.6.1 КоАП РФ (нарушение правил поведения при угрозе ЧС), наказание назначено в отношении 1 723 человек. Производство прекращено по 85 материалам. Обжаловать решение суда по этой статье решил лишь один человек; дел, направленных на пересмотр, нет, сообщила пресс-служба.

По статье за игнорирование санитарно-эпидемиологического законодательства, как правило, наказывали нарушителей предписания Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции; протокол за нарушение правил поведения при угрозе ЧС составляли в основном в отношении тех, кто посещал закрытые из-за ограничений парки, скверы и детские площадки.

Согласно КоАП РФ, по статье 6.3 (нарушителям вменяли часть 2), гражданам за несоблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства предусмотрен штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. По статье 20.6.1 КоАП РФ (нарушителям вменяли часть 1) наказывают предупреждением или штрафом от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

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