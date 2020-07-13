Путин упростил получение гражданства РФ для иностранцев, имеющих совершеннолетних детей-россиян

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве на упрощенную процедуру получения гражданства РФ для иностранцев, имеющих совершеннолетних детей-россиян. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает для проживающих в России иностранцев и лиц без гражданства право получить гражданство РФ в упрощенном порядке (без соблюдения условия о сроке проживания), если они имеют дееспособных сына или дочь, достигших возраста 18 лет и являющихся гражданами РФ.

Закон также предусматривает обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию для иностранных граждан и лиц без гражданства, получающих гражданство РФ, которым обязательная государственная дактилоскопическая регистрация еще не проводилась.

Полномочиями по проведению такой регистрации наделяется МВД РФ и его территориальные органы.