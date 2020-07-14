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Перейти на работу в конкурирующую фирму на лучших условиях готов 81% россиян

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство работающих граждан РФ (81%) согласились бы поменять место работы, получив приглашение от конкурирующей компании, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра Superjob.ru, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Исследование показало, что наибольшую готовность поменять место работы при таких обстоятельствах проявляют респонденты в возрасте 35-44 лет (83%).

Среди основных условий, которые следует выдвинуть в случае такого приглашения, участники опроса, готовые сменить место работы, выделяют более высокую зарплату, повышение в должности, расположение офиса ближе к дому, дополнительные льготы и компенсационный пакет.

Согласно опросу, категорически отвергают возможность перехода на работу в конкурирующую фирму 5% россиян. Затрудняются с тем, как можно ответить на такое приглашение 14% респондентов, среди молодежи в возрасте до 24 лет почти каждый пятый (19%) не знает, как поступить в такой ситуации.

Опрос был проведен 23 июня - 13 июля 2020 года среди 3000 респондентов в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 463 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Superjob.ru

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