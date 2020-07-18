Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:03Заразились
на 18.07В России 759 203+0В мире 14 106 753+301 457

Каждый четвертый россиянин поддержал повышение порога возраста для молодежи до 35 лет

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Предел возраста для молодежи, по мнению 24% россиян, в РФ следует повысить с 30 до 35 лет, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в субботу в "Интерфакс".

Исследование показало, что в большей мере передвинуть вперед предельную возрастную планку для молодежи заинтересованы респонденты 25-34 лет (29%).

Согласно опросу, женщины в большей мере, чем мужчины приняли бы перенос предела молодежного возраста на пять лет - 26% и 23% респондентов соответственно.

По данным Superjob.ru, сохранение нынешней возрастной планки для молодежи устраивает 24% респондентов, каждый пятый (20%) уверен, что молодость заканчивается в 25 лет.

Опрос был проведен 15-18 июля 2020 года среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 315 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Россия

Новости по теме

Новости

В России отмечен самый низкий за 2,5 месяца суточный прирост случаев COVID-19

В России отмечен самый низкий за 2,5 месяца суточный прирост случаев COVID-19

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Что случилось этой ночью: суббота, 18 июля

Несанкционированный митинг в поддержку губернатора начался в Хабаровске

Несанкционированный митинг в поддержку губернатора начался в Хабаровске

Обвиняемого во взятке сотрудника НИИ метрологии отправили под домашний арест

В российских театрах можно будет выпить и закусить не только в буфетах

Что произошло за день: пятница, 17 июля

СПЧ попросил Минюст уточнить статус "массовых одиночных пикетов"

Реальные доходы россиян во II квартале показали максимальное падение с 1999 года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');