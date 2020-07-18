Каждый четвертый россиянин поддержал повышение порога возраста для молодежи до 35 лет

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Предел возраста для молодежи, по мнению 24% россиян, в РФ следует повысить с 30 до 35 лет, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в субботу в "Интерфакс".

Исследование показало, что в большей мере передвинуть вперед предельную возрастную планку для молодежи заинтересованы респонденты 25-34 лет (29%).

Согласно опросу, женщины в большей мере, чем мужчины приняли бы перенос предела молодежного возраста на пять лет - 26% и 23% респондентов соответственно.

По данным Superjob.ru, сохранение нынешней возрастной планки для молодежи устраивает 24% респондентов, каждый пятый (20%) уверен, что молодость заканчивается в 25 лет.

Опрос был проведен 15-18 июля 2020 года среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 315 населенных пунктах, во всех федеральных округах.