Беглов заявил, что коэффициент распространения COVID-19 в Петербурге слегка выше нормы

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Коэффициент распространения коронавируса в Санкт-Петербурге немного превышает норму, сообщил губернатор Александр Беглов во вторник на заседании рабочей группы Госсовета.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, Беглов отметил, что "коэффициент распространения инфекции в городе составляет 1,05 при норме не более 1".

Глава городе отметил, что в Петербурге сегодня действуют 9 184 койки для пациентов с COVID-19. Охват тестированием на коронавирус в городе в четыре раза превышает норматив: с 1 марта протестированы более 1,5 миллиона человек.

По словам Беглова, стационары, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, обеспечены медицинскими препаратами минимум на две недели. В качестве одного из методов лечения используется антиковидная плазма от доноров, перенесших вирус. Менее чем за 2 месяца заготовлено 86,6 литров антиковидной плазмы. 164 дозы уже перелито 84 больным в угрожающем жизни состоянии, 60 пациентов, получивших плазму, выписаны из больницы, отметил губернатор.

Беглов подчеркнул, что в Петербурге расширяют сеть медицинских стационаров, которые можно будет оперативно задействовать в случае осложнения эпидемической обстановки и возможного второго подъема пандемии.

Как сообщалось, в начале июня заболеваемость COVID-19 в Петербурге стремительно пошла на спад, к середине месяца достигла 220-230 случаев в сутки. За это время в городе были сняты многие ограничения. На этом показателе заболеваемость продержалась около двух недель, но в конце месяца начался рост. Глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова назвала рост заболеваемости ожидаемым, отметив, что возвращать уже отмененные в городе ограничения в связи с этим не планируется.

Коэффициент распространения инфекции - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0.