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Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 беспечностью петербуржцев

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов связывает наметившийся рост заболеваемости COVID-19 в городе с игнорированием предписаний Роспотребнадзора.

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"Число заболевших растет, пусть и немного. Это, к сожалению, связано с беспечностью некоторых горожан, которые не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора", - сказал Беглов в понедельник в еженедельном радиообращении.

Он отметил, что на прошлой неделе ежедневно госпитализировали по 250-300 больных COVID-19, но в больницах постепенно освобождаются места.

Губернатор вновь напомнил жителям города о необходимости носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. Беглов подчеркнул, что "борьба с COVID-19 - это взаимная ответственность и солидарность".

В начале июня заболеваемость COVID-19 в Петербурге стремительно пошла на спад, к середине месяца достигла 220-230 случаев в сутки. На этом показателе заболеваемость продержалась около двух недель, но в конце месяца начался рост. Глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова назвала рост заболеваемости ожидаемым, отметив, что возвращать уже отмененные в городе ограничения в связи с этим не планируется.

Хроника коронавируса. Июль.

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Работа ведущей египетской фармацевтической компании Eva Pharma, которая производит два препарата, применяемых для лечения пациентов с COVID-19 - ремдесивир для госпитализированных с тяжелой формой и фавипиравир для легких и умеренных случаев
Санкт-Петербург Александр Беглов коронавирус

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