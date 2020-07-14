В Волгоградской области произошел пожар на подземном газопроводе

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Отвод от магистрального газопровода "Починки-Изобильное" на Котельниковский район горит в Волгоградской области, сообщает управление МЧС по области.

В 13:48 по московскому времени 14 июля в региональное управление МЧС поступил сигнал о возгорании в Котельниковском районе. По прибытии было установлено, что горит от магистрального федерального газопровода "Починки-Изобильное" на Котельниковский муниципальный район. "Газопровод подземный", - говорится в оперативной сводке.

На месте возгорания просыпали грунт с помощью бульдозера. В настоящее время площадь пожара составляет около 10 кв. метров, отметили в МЧС. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Угрозы распространения огня нет.

С начала года это третья по счету авария на магистралях "Газпрома". Первая была 25 февраля на лупинге магистрального газопровода "Ямбург - Западная граница СССР" (Прогресс) в Пермском крае, вторая - 12 марта на МГ "Надым - Пунга-1" в ХМАО, третья - в июле на газопроводе "Саратов-Горький".

За 2019 год на трубах "Газпрома" было 7 аварий.