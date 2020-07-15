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"Аллтек" стал совладельцем московской девелоперской компании

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Группа "Аллтек", созданная Дмитрием Босовым, оформила владение 40% в московской девелоперской компании ООО "Хайтэк Девелопмент", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Остальные 60% - у Алексея Самойлова, который прежде был единоличным владельцем компании.

На сайте "Хайтэк Девелопмента" группа "Аллтек" названа "финансовым партнером" девелопера.

"Хайтэк Девелопмент" работает на московском рынке коммерческой, торговой и жилой недвижимости с 2013 года, специализируется на "комплексных высокотехнологичных проектах в сфере реновации", говорится на ее сайте. Среди реализованных проектов там названы ЖК "Парк Плаза" на севере Москвы и бутик-резиденция Crown Yard в центре столицы на Новокузнецкой улице.

В составе группы "Аллтек" есть своя девелоперская компания - ООО "Аллтек Девелопмент", управляющая проектами "Графские пруды" и "Графские кварталы" на Киевском шоссе.

Группу "Аллтек" создал Дмитрий Босов вместе со своими однокурсниками по МГТУ им.Баумана. В начале мая бизнесмен покончил с собой.

Аллтек Дмитрий Босов Хайтэк Девелопмент Москва Алексей Самойлов

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