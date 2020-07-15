ВС постановил исчислять срок давности с момента оплаты за госконтракт по завышенной цене

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Годичный срок для привлечения к ответственности за неправомерное завышение цены госконтракта исчисляется с момента оплаты, а не с даты изменения условий контракта, решил Верховный суд России.

Это решение суд принял по итогам рассмотрения спора между ООО "Строительная компания "Сибирь ИнвестСтрой" и Федеральной антимонопольной службой. Стороны поспорили из-за условий госконтракта на выполнение работ по текущему ремонту здания с Военной академией материально-технического обеспечения в городе Вольске.

Компания заключила его 9 сентября 2017 года. Цена контракта составила 26,4 млн руб., на 14% меньше начальной на аукционе. Однако уже 28 сентября 2017 года стороны заключили допсоглашение к контракту, расширив перечень работ и увеличив цену контракта до 28 млн руб.

Сделали они это со ссылкой на подпункт "б" пункта 1 части 1 статьи 95 закона "О контрактной системе", который позволяет изменять условия контракта, если количество товара или работ меняется не более чем на 10%. 19 декабря 2017 года "Сибирь ИнвестСтрой" получил деньги.

ФАС решила, что эта договоренность нарушает закон. Итоговая стоимость допработ была рассчитана без учета снижения цены на 14% по результатам аукциона, указало ведомство и 18 декабря 2018 года оштрафовало компанию на 445 тыс. рублей.

"Сибирь ИнвестСтрой" успешно оспорил штраф: суды трех инстанций сочли, что ФАС пропустила годичный срок на привлечения компании к ответственности. По их мнению, срок давности привлечения к административной ответственности нужно исчислять с даты заключения допсоглашения, то есть с 28 сентября 2017 года.

ФАС пожаловалась в ВС и указала, что, по мнению службы, срок давности нужно исчислять с момента оплаты. По ее мнению, на дату подписания дополнительного соглашения к контракту отсутствовал такой квалифицирующий признак противоправного деяния, как дополнительное расходование денежных средств соответствующих бюджетов бюджетной системы.

С этим согласилась судебная коллегия по экономическим спорам ВС. "Пока не произошло дополнительного расходования денежных средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, само по себе изменение условий контракта не образует объективную сторону правонарушения", - говорится в определении суда.

Коллегия ВС отменила решения нижестоящих судов и отправила спор на новое рассмотрение.

ООО "Строительная компания "Сибирь ИнвестСтрой" принадлежит Анне Долбенко, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Выручка компании в 2016 году составила почти 22 млн руб., в 2017 году - 39,66 млн руб., затем она существенно снизилась - до 7 млн руб. в 2018 году и 15,92 млн руб. в 2019 году. Чистая прибыль компании составила 135 тыс. и 155 тыс. руб. в 2016-м и 2017 годах, а затем - 58 тыс. и 50 тыс. руб.