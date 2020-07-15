Из-за осадков подтоплены населенные пункты под подмосковными Наро-Фоминском и Можайском

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Более 350 человек отрезаны паводком в двух деревнях Наро-Фоминского округа Подмосковья из-за обильных осадков.

Как сообщает МЧС, затоплены участки дорог местного значения в деревнях Кобяково и Мальцево. Отрезанными оказались жители этих деревень, а также проживающие в садово-некоммерческих товариществах "Руть". В МЧС отметили, что жители этих деревень отказались от эвакуации.

Автомобильное сообщение нарушено, спасатели организовали лодочную переправу.

Кроме Наро-Фоминского городского округа также подтопило несколько населенных пунктов и садово-некоммерческих товариществ в Можайском городском округе. Так в деревне Хорошилово Можайского городского округа размыт участок дороги местного значения. Движение перекрыто.

"Имеется объездной путь протяженностью 1,5 км по маршруту через деревню Юрьево, возможность проехать на автомобиле повышенной проходимости",- сообщили в ведомстве.

"МОСАВТОДОР", "Транстройсервис", "МОСАВС" ведут работы по восстановлению автомобильного сообщения.

8 июля после обильных дождей произошел прорыв дамбы в подмосковной Рузе. Тогда вода затопила три десятка частных домов. Два из них смыло полностью. Пострадали 22 дома. Подтопило несколько дорог, в том числе интенсивный участок Волоколамского шоссе.