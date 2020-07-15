Что произошло за день: среда, 15 июля

Новые санкции против "Северного потока 2", возобновление авиасообщения с Турцией и продление молодости руками сенаторов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- США введут дополнительные санкции против "Северного потока 2" и "Турецкого потока". Глава Госдепа Майк Помпео предупредил участвующие в проектах компании, что они рискуют "получить неприятные последствия".

- Минтранс Турции договорился с РФ о возобновлении авиасообщения с 15 июля, утверждают турецкие СМИ. В Минтрансе РФ отказались от комментариев. Источники в российских авиакомпаниях сообщили, что не получали соответствующих уведомлений от властей РФ.

- За сутки в России выявлено 6422 новых случая COVID-19. Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-анализы на коронавирус с 16 июля. Между тем в Сеченовском университете выписали первых добровольцев, на которых была испытана вакцина от COVID-19.

- Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его полицейским. Журналист пояснил, что считает их работу некачественной и хочет, чтобы полицейские вернули полученную зарплату. В случае получения средств он намерен отдать их в благотворительный фонд.

- Олег Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел оппонент Евгений Понасенков. По словам экс-доцента СПбГУ, "Понасенков и преступная группа начали травлю Соколова и его будущей жертвы Анастасии Ещенко, организовывали провокации на лекциях, взламывали электронную почту Анастасии, угрожали".

- Замдиректор "Почты России" отправлен под домашний арест. Сергея Емельченкова обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В материалах дела указан причиненный ущерб "Почте России" в размере более 67 млн рублей. Сам он вины не признает.

- Сенаторы предложили считать молодежью россиян до 35 лет. Сейчас к таковым официально относят тех, кто младше 30 лет. Критериями отнесения к молодой семье предлагается считать 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка.