Суд отправил под домашний арест замдиректора "Почты России" Емельченкова

Заместитель генерального директора "Почты России" Сергей Емельченков в Чертановском суде Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Чертановский суд Москвы поместил под домашний арест замгендиректора "Почты России" по информационным технологиям Сергея Емельченкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.

"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 13 сентября 2020 года", - огласила решение судья.

Емельченков был задержан накануне. Ранее в среду ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Вину в инкриминируемом преступлении он не признал.

Его адвокаты в ходе судебного заседания сообщили, что в материалах дела указан причиненный ущерб "Почте России" в размере более 67 млн рублей. Защита настаивала на необоснованности предъявленного обвинения и просила суд отказать следствию в ходатайстве или избрать более мягкую меру пресечения и отпустить его под залог от 1 млн до 5 млн рублей.

"Емельченков подписал дополнительное соглашение к договору без согласования с Минкомсвязи России, что, по версии следствия, повлекло причинение имущественного вреда. За неисполнение этого договора с компанией "Сервионика" якобы набежали штрафные санкции на 350 млн рублей, потом они якобы были уменьшены до 37 млн рублей, и "Почте России" причинен ущерб 67 млн рублей, но подписанное допсоглашение не оспаривалось в суде", - заявил адвокат.

По данным СМИ, уголовное дело может быть связано с картельным сговором.

В "Почте России" в среду заявили, что "компания взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося".