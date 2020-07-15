Замгендиректора "Почты России" стал фигурантом уголовного дела

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В отношении замгендиректора "Почты России" Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело, сообщила представитель московского управления СКР Юлия Иванова. По какой статье идет расследование, она не уточнило.

Дело ведут следователи столичного главка СК.

"По нашей информации, Следственным управлением по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица "Почты России" - сообщили в компании. Там заверили, Что сотрудничают со следствием. Позднее там уточнили, что дело завели на Емельченкова.

Ранее о задержании топ-менеджера сообщило издание TAdviser со ссылкой на источник, знакомый с руководством "Почты России". По его сведениям, следственные мероприятия прошли также в нескольких IT-компаниях. Один из собеседников этого издания связал обыски и задержания с расследованием возможного картельного сговора.