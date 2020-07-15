Замдиректора "Почты России" не признал вину в превышении полномочий

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Следователь в суде заявил, что заместитель гендиректора "Почты России" по информационным технологиям Сергей Емельченков не признал вину в инкриминируемом ему преступлении, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.

"Следствие предъявило ему обвинение по п. "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий - ИФ), он вину не признал", - сказал следователь в Чертановском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании меры пресечения Емельченкову.

О возбуждении против него уголовного дела сообщила в среду днем представитель московского управления СКР Юлия Иванова. По какой статье идет расследование, она не уточнила.