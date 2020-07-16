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Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента. Ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник (20 июля - ИФ)", - сказал Песков журналистам в четверг.

Песков сообщил, что в четверг Путин будет работать в Ново-Огарево и "сегодня он, собственно, даст старт бюджетному процессу, традиционно это летом начинается".

"Президент принял решение сегодня собрать первое такое прикидочное совещание по предстоящему бюджетному процессу", - заявил пресс-секретарь главы государства.

Дмитрий Песков Владимир Путин Крым

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