Правительство подготовило поправки в КоАП для защиты должников от коллекторов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), усиливающие ответственность за нарушение законодательства при взыскании просроченной задолженности с граждан, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании кабинета министров в четверг.

"Усилим защиту людей, которые взяли кредит, но пока не могут его вернуть. Нередко одни кредитные организации передают другим просроченные долги, и те начинают звонить должникам, угрожать, требуя вернуть деньги. Суды часто сталкиваются с проблемой защиты людей от такого давления", - сказал глава правительства.

"Мы подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они позволят усовершенствовать механизм защиты людей от таких недобросовестных действий. В случае угроз сама кредитная организация будет оштрафована на суммы от 50 до 500 тыс. рублей, а дела по таким случаям сможет рассматривать Федеральная служба судебных приставов. Мы наделим ее соответствующими полномочиями", - пообещал Мишустин.

Законопроект предусматривает усиление административной ответственности за совершение кредитором или действующим в его интересах лицом шагов, направленных на возврат просроченного долга и нарушающих законодательство РФ. Так, административный штраф для должностных лиц может составить от 20 тыс. до 200 тыс. рублей (или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года), для юридических лиц - от 50 тыс. до 500 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства РФ.

Кроме того, полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.57 КоАП (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физлиц при взыскании просроченной задолженности), в том числе в отношении кредитных организаций, планируется передать ФССП, добавил собеседник агентства.