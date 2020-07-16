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В ОНФ нашли несколько новых утечек мазута в Мурманской области

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Региональный штаб ОНФ в Мурманской области обнаружил несколько проблемных мест в регионе, где произошло загрязнение почвы нефтепродуктами.

По данным общественников, в районе котельной ЗАТО Заозерск нефтепродукты из старых подземных железобетонных резервуаров попали в почву. Местные жители пытались привлечь внимание к этой проблеме, но в результате загрязненная земля была только засыпана песком. Сейчас в этом месте Заозерска видны свежие следы мазута.

"Городские власти полагают, что объекты находятся на балансе одной из войсковых частей, куда уже направлены письма о принятии срочных мер по устранению разлива мазута и консервации резервуаров, но по сей день никаких работ на участке не ведется", - прокомментировал член регионального штаба ОНФ Максим Сахневич, слова которого приводятся в сообщении организации.

По данным Минприроды региона, которое отреагировало на обращение общественников, в Заозерске действительно зафиксирован "факт разлива нефтепродуктов из хранилища бункерного типа".

Как сообщается на сайте министерства, информация о выявленном загрязнении нефтепродуктами передана в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора и военную прокуратуру Заозерска.

Район котельной в Заозерске – не единственное проблемное место, которое обнаружило местное отделение ОНФ. На странице общественников в фейсбуке говорится, что они также обнаружили опасные резервуары с нефтепродуктами в Ревде (Ловозерский район) и главной базе Северного флота – Североморске.

"Вся площадь территории примерно в 150 кв.м залита мазутом, сейчас по своему состоянию он больше напоминает асфальт, настолько затвердел за десятки лет, но есть и вязкие мазутные пятна. Все это место регулярно заливает водой из какого-то коллектора, возможно, тоже бесхозяйного. Помимо очевидного вреда для экологии, стоит отметить, что совсем рядом проходит река (Ваенга - ИФ), которая, безусловно, так или иначе связана с другими водными артериями, ведущими в (Кольский - ИФ) залив", - написал Сахневич о загрязнении в Североморске.

Мурманская область

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