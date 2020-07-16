Свердловские власти заверили, что кислотные реки из рудника не попадут в водопроводную сеть
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вода из "кислотных рек", фото которых появилось в соцсетях, не опасна, заявляют власти Свердловской области.
Ранее в соцсетях появились фотографии с рудника, на которых были запечатлены ярко оранжевые реки. Прокуратура организовала проверку.
РАНЫ ЗЕМЛИ ⠀ Наверняка вы слышали про экологическую катастрофу под Норильском. Актуальная тема, попала в федеральную повестку. Много сюжетов в СМИ, даже до самых верхов тема дошла и вызвала возмущение и попытки разбирательства. ⠀ Удивительно, как одни темы притягивают большое внимание, а другие даже и не особо замечают. Посёлок Лёвиха находится в 93 км от Екатеринбурга и в 35 км от Нижнего Тагила. С 2004 года там заброшен медноколчеданный рудник. Он оказался затоплен и теперь оттуда текут кислотные реки, отправляя все вокруг, до чего доберутся. И это продолжается не год, не два, а уже целых 16 лет! ⠀ Делается ли что-то по этому поводу? Была построена станция по нейтрализации шахтных вод. Но это дорогое удовольствие, денег не хватает. Поэтому сбрасывают воду как есть. Актуальной информации по работе этой станции я не нашёл, но по внешнему виду работающей эту станцию я бы не рискнул назвать, по крайней мере часть этих построек были больше похоже на заброшенные руины. ⠀ Последнюю актуальную информацию по этой проблеме, которую я нашёл, была от 2015 года. Решения о том, считать ли то, что там происходит экологической катастрофой, так и не принято. Дальше цитата представителя министерства природных ресурсов Свердловской области: ⠀ "Левихинский рудник – действительно является проблемной зоной нашего региона, однако она не бесконтрольна. Областные власти и профильное министерство принимают все усилия для обеспечения безопасности жителей области. По данным последних замеров, которые осуществлялись на руднике, в сбросе воды после станции нейтрализации существуют превышения предельно допустимых норм содержания вредных веществ, но они не являются угрожающими. Так, по железу превышение составляет 37,3 раза, по цинку – в 99 раз." ⠀ Не знаю что добавить к комментарию замминистра, разве что выложить это видео. ⠀ #урал #этонашурал #левиха #нижнийтагил #ural #etonashural #екб #тагил #рудник #катастрофа #djiglobal #dronedaily #droneheroes #dronestagram #droneoftheday @yurydud @pivo_varov @varlamov #dronephotography #dronephoto #russianexplorers #greenpeace #wwf #экология #экологическаякатастрофа #djimavic #djiglobal #ekb #tagil #natgeo #natgeoru #nature #videongr
В официальном аккаунте региона в инстаграме сообщается, что на снимках – вода из законсервированного много лет назад медноколчеданного Левихинского рудника.
Отмечается, что кислые шахтные воды нейтрализуются известковыми реагентами. "Именно результат очистки и осадок, который дает химический процесс обезвреживания, можно увидеть на изображениях", - говорится в сообщении.
Данная ситуация не опасна для питьевого водоснабжения ни Нижнего Тагила, ни других городов области, подчеркивают власти региона.
"Забор питьевой воды для Нижнего Тагила ведется из Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов, куда стоки от рудника попасть не могут", - отмечается в сообщении.
По словам министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кузнецова, которые приводятся в пресс-релизе, регион ежегодно тратит до 30 млн рублей на обезвреживание шахтных вод. Более того, в этом году учреждению "УралМонацит", которое несколько лет занимается их обезвреживанием, выделено дополнительно 25 млн рублей "на модернизацию оборудования и техники".
Кроме того, в этом году, по данным властей, в пределах отработанных карьеров, шахт, провалов и пруда-отстойника рудника начнутся работы по оценке гидрогеоэкологического состояния компонентов окружающей среды. Специалисты дадут прогноз по изменению подземных и поверхностных вод и порекомендуют мероприятия по снижению их загрязнения.