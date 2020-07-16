Свердловские власти заверили, что кислотные реки из рудника не попадут в водопроводную сеть

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вода из "кислотных рек", фото которых появилось в соцсетях, не опасна, заявляют власти Свердловской области.

Ранее в соцсетях появились фотографии с рудника, на которых были запечатлены ярко оранжевые реки. Прокуратура организовала проверку.

В официальном аккаунте региона в инстаграме сообщается, что на снимках – вода из законсервированного много лет назад медноколчеданного Левихинского рудника.

Отмечается, что кислые шахтные воды нейтрализуются известковыми реагентами. "Именно результат очистки и осадок, который дает химический процесс обезвреживания, можно увидеть на изображениях", - говорится в сообщении.

Данная ситуация не опасна для питьевого водоснабжения ни Нижнего Тагила, ни других городов области, подчеркивают власти региона.

"Забор питьевой воды для Нижнего Тагила ведется из Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов, куда стоки от рудника попасть не могут", - отмечается в сообщении.

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кузнецова, которые приводятся в пресс-релизе, регион ежегодно тратит до 30 млн рублей на обезвреживание шахтных вод. Более того, в этом году учреждению "УралМонацит", которое несколько лет занимается их обезвреживанием, выделено дополнительно 25 млн рублей "на модернизацию оборудования и техники".

Кроме того, в этом году, по данным властей, в пределах отработанных карьеров, шахт, провалов и пруда-отстойника рудника начнутся работы по оценке гидрогеоэкологического состояния компонентов окружающей среды. Специалисты дадут прогноз по изменению подземных и поверхностных вод и порекомендуют мероприятия по снижению их загрязнения.