В Госдуму внесли законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который с 2021 года снижает для российских компаний в сфере IT-отрасли и микроэлектроники налог на прибыль и вводит пониженные ставки страховых взносов, одновременно уточняется применение нулевого НДС на продажу софта.

Законопроект (N990337-7) опубликован в электронной базе данных парламента.

Для российских компаний в сфере IT предлагается установить ставку по налогу на прибыль в размере 3% (в части подлежащей перечислению в федеральный бюджет) и нулевую ставку в части, подлежащей перечислению в региональные бюджеты. Кроме того, для IT-компаний на бессрочный период устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%: на обязательное пенсионное страхование – 6%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 1,5%, на обязательное медицинское страхование – 0,1%.

Под льготу подпадают российские организации, которые работают в области информационных технологий, оказывают услуги по разработке, адаптации, модификации компьютерных программ, баз данных.

"Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире для соответствующей сферы деятельности", - говорится в пояснительной записке.

Для получения налоговых преференций компания должна иметь документ о государственной аккредитации, также есть ограничения по среднесписочной численности – не менее семи человек. Доходы от IT в отчетном налоговом периоде должны составлять не менее 90%.

Аналогичные ставки и требования предлагается установить и для организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции. Реестр при этом будет формировать Минпромторг.

Одновременно, как следует из пояснительной записки, льгота по НДС отменяется для операций по продаже исключительных прав на компьютерные программы, базы данных (продажу софта - ИФ), для компаний, которые не включены в реестр российского программного обеспечения. Кроме того, полный НДС будут платить все компании, которые продают программы, позволяющие собирать информацию о клиентах в интернете в рекламных целях.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, пониженные ставки по налогу на прибыль для IT-компаний приведут к ежегодным выпадающим доходам бюджета в размере порядка 32 млрд рублей. "Определить выпадающие доходы по организациям, осуществляющим деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции, не представляется возможным", - говорится в документе.

Компенсировать выпадающие доходы предполагается за счет отмены льготы по НДС для компаний, не включенных в реестр российского программного обеспечения.

Понижение страховых взносов для IT-компаний приведет к выпадающим доходам внебюджетных фондов в 2021 г. в объеме 24,7 млрд рублей, в 2022 г. - 26,4 млрд рублей, в 2023 г. - 28,3 млрд рублей. Объем выпадающих доходов в случае установления пониженных страховых взносов для микроэлектроники за период 2021-2024 гг. составит 80,4 млрд рублей.