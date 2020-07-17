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Многокилометровая пробка образовалась под Ярославлем из-за ДТП с военной автоколонной

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Автомобильное движение по федеральной трассе М-8 "Холмогоры" в Ярославской области затруднено из-за аварии, которая произошла утром в пятницу.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", затор на трассе в сторону Ярославля достигает нескольких километров. Движение фактически остановлено от населенного пункта Любилки до поселка Петровское, где произошла авария. Расстояние между этими населенными пунктами - около 7 км. В сторону Москвы также есть затор, он образовался на въезде в Петровское.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием автомобилей военной колонны произошло утром в пятницу на трассе М-8 "Холмогоры" в поселке Петровское. Обстоятельства, а также число пострадавших и погибших выясняются.

Согласно кадрам, опубликованным в соцсетях, в аварии, кроме военных машин, участвовали два автомобиля - "Газель" и "Нива", они оказались зажаты военным транспортом. "Нива" была полностью смята под колесами одной из военных машин. По данным интернет-издания 76.ru, погиб находившийся в "Ниве" 19-летний молодой человек.

Холмогоры Ярославская область Петровское

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