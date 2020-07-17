Военные заявили, что ДТП под Ярославлем спровоцировали гражданские водители

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Авария с участием грузовых машин Военной инспекции в Ярославской области произошла из-за действий водителей гражданских автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, поступившем в "Интерфакс".

В сообщении утверждается, что два частных автомобиля, обгоняя колонну на большой скорости и нарушив правила дорожного движения, вклинились между большегрузными автомобилями. В результате их действий произошло дорожно-транспортное происшествие, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ЗВО, в аварии пострадали специальные автомобили Военной автомобильной инспекции.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием автомобилей военной колонны произошло утром в пятницу на трассе М-8 "Холмогоры" в поселке Петровское Ярославской области.

Обстоятельства, а также число пострадавших и погибших выясняются. Известно, что в ДТП попали военные автомобили марки "Урал".

Согласно кадрам, опубликованным в соцсетях, в аварии, кроме военных машин, участвовали две машины – "Газель" и легковой автомобиль. Они оказались "зажаты" военными автомобилями.

Из-за аварии на трассе М-8 образовалась многокилометровая пробка в сторону Ярославля.